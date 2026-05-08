Dracula | The Disciple trasforma il castello di Dracula in un labirinto oscuro fatto di alchimia rituali e metamorfosi vampirica

Il team di Cyanide Studio, noto per aver realizzato la serie Styx, ha annunciato un nuovo progetto intitolato Dracula: The Disciple. Si tratta di un puzzle game in prima persona che si concentra su ambientazioni gotiche e elementi di occultismo, includendo rituali e metamorfosi vampiriche. La narrazione si svolge all’interno di un castello che viene trasformato in un labirinto oscuro, ricco di simbolismi legati alla figura di Dracula.

Dopo aver lavorato per anni alla serie Styx, il team di Cyanide Studio cambia completamente direzione e presenta Dracula: The Disciple, un nuovo puzzle game in prima persona che punta tutto su atmosfera gotica, occultismo e trasformazione sovrannaturale. Il progetto è stato annunciato ufficialmente per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC e promette un’esperienza molto diversa rispetto ai classici horror moderni basati sull’azione continua. Qui il centro dell’avventura sarà infatti la scoperta di segreti proibiti, la manipolazione di rituali oscuri e l’esplorazione di un castello pieno di misteri. L’intero gioco sembra costruito attorno a un’idea precisa: far sentire il giocatore lentamente consumato dall’influenza di Dracula, fino a trasformarlo in qualcosa di completamente diverso.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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