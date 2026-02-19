Dove vedere in tv Nadia Battocletti oggi | orario Lievin programma streaming

Nadia Battocletti partecipa oggi al Meeting di Lievin, una tappa importante del World Indoor Tour. La sua presenza è stata confermata dopo aver superato un infortunio che aveva messo in dubbio la sua partecipazione. La gara si svolge nel pomeriggio, con diretta streaming disponibile online. Gli appassionati di atletica potranno seguire le sue prestazioni in tempo reale, mentre molti telespettatori guardano la competizione in TV. La campionessa italiana si prepara a dare il massimo sulla pista francese.

Nadia Battocletti sarà una delle grandi stelle che arricchiranno il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). La fuoriclasse trentina si cimenterà sui 3000 metri in terra francese, con l’obiettivo di raggiungere il minimo richiesto per i Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Non dovrebbe essere un problema per l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri: il suo record italiano siglato lo scorso anno proprio in questa località è pari a 8:30.82, mentre il limite è di 8:35. 🔗 Leggi su Oasport.it

