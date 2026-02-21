Dove vedere in tv Nadia Battocletti Campionati Italiani cross 2026 | orario programma streaming

Nadia Battocletti partecipa ai Campionati Italiani di cross 2026, che si svolgono in Sicilia nel Parco Archeologico di Selinunte. La atleta, nota per le sue vittorie nelle corse di lunga distanza, affronta una gara molto attesa tra gli appassionati di atletica. L’evento si terrà domani e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming online. Gli appassionati potranno seguire la competizione e tifare per la campionessa italiana.

Ci sarà anche Nadia Battocletti domani in gara alla Festa del Cross 2026, di scena in Sicilia ed in particolare nel Parco Archeologico di Selinunte (Trapani). A Castelvetrano si disputano i Campionati Italiani di corsa campestre, con le competizioni individuali in programma nella giornata di domenica 22 febbraio sia a livello assoluto che in campo giovanile. La regina del mezzofondo europeo è ovviamente la stella più attesa della rassegna tricolore, pochi giorni dopo aver stabilito il nuovo record nazionale su pista dei 3000 metri indoor a Lievin (sfiorando peraltro il primato continentale) con 8:26.🔗 Leggi su Oasport.it

