Dove vedere in tv Nadia Battocletti Campionati Italiani cross 2026 | orario programma streaming
Nadia Battocletti partecipa ai Campionati Italiani di cross 2026, che si svolgono in Sicilia nel Parco Archeologico di Selinunte. La atleta, nota per le sue vittorie nelle corse di lunga distanza, affronta una gara molto attesa tra gli appassionati di atletica. L’evento si terrà domani e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming online. Gli appassionati potranno seguire la competizione e tifare per la campionessa italiana.
Ci sarà anche Nadia Battocletti domani in gara alla Festa del Cross 2026, di scena in Sicilia ed in particolare nel Parco Archeologico di Selinunte (Trapani). A Castelvetrano si disputano i Campionati Italiani di corsa campestre, con le competizioni individuali in programma nella giornata di domenica 22 febbraio sia a livello assoluto che in campo giovanile. La regina del mezzofondo europeo è ovviamente la stella più attesa della rassegna tricolore, pochi giorni dopo aver stabilito il nuovo record nazionale su pista dei 3000 metri indoor a Lievin (sfiorando peraltro il primato continentale) con 8:26.🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Europei cross 2025: orario esatto, programma, streamingNadia Battocletti si prepara a competere ai Campionati Europei di cross 2025, con l’obiettivo di conquistare una medaglia d’oro.
Dove vedere in tv Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025: orario esatto, programma, streamingScopri dove seguire in TV e streaming la partecipazione di Nadia Battocletti agli Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa, Portogallo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv gratis: tutti gli eventi, le finali e i canali in chiaro; Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario; Diretta Palermo-Virtus Entella: dove vederla in tv e live streaming.
Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita alla Francia. A Lille, con calcio d’Inizio ... oasport.it
Dove vedere Milan vs Parma in TV e streamingMilan vs Parma saranno tra i protagonisti della 26° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it
BATTOCLETTI DA RECORD A LIEVIN, A MARZO I MONDIALI INDOOR IN POLONIA Grande successo per l'atletica con una strepitosa Nadia Battocletti, che a Liévin, in Francia, supera il record italiano nei 3000 piani indoor. La campionessa mondiale originar - facebook.com facebook
Nadia Battocletti record italiano a 3 cent dal Record Europeo di Laura Muir x.com