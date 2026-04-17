Liber Magistri Un’enciclopedia del sapere medievale incontro al Circolo dell’Unione

Da ilpiacenza.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile alle 18, il Circolo dell’Unione ospiterà il professore Tiziano Fermi, direttore dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza. Durante l’evento, verrà presentato il volume intitolato

Martedì 21 aprile alle ore 18 il Circolo dell’Unione ospiterà il prof. Tiziano Fermi, direttore dell'Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza, che presenterà il "Liber Magistri. Un’enciclopedia del sapere medievale". Il volume curato da Fermi è il frutto di dieci anni di studio e ruota.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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