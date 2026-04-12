Palestra del liceo classico lavori nella zona esterna Nuovi spazi per le attività

A Pontedera, la Provincia di Pisa sta per avviare lavori di ristrutturazione presso il Liceo XXV Aprile. Gli interventi, per un importo totale di circa 630mila euro, riguardano principalmente la palestra dell'istituto e le aree esterne, con l’obiettivo di creare nuovi spazi dedicati alle attività e migliorare le strutture esistenti. I lavori sono in programma a partire da questa settimana e si concluderanno entro i prossimi mesi.

Pontedera, 12 aprile 2026 – Conto alla rovescia per importanti lavori di ristrutturazione che interesseranno il Liceo XXV Aprile di Pontedera a cura della Provincia di Pisa, interventi di un valore complessivo di circa 630mila euro a valere sulle casse dell’ente provinciale. Le lavorazioni riguardano la riqualificazione degli spazi esterni della palestra scolastica (che viene utilizzata anche dalle società sportive), e con questo passaggio trova compimento la riqualificazione dell’intera struttura sportiva, già oggetto di vari interventi di cui il primo nell’anno 2022 inerente; il secondo nell’anno 2023 che ha riguardato la riqualificazione della centrale termica e nuovi impianti di accumulo, addolcimento e solare termico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palestra del liceo classico, lavori nella zona esterna. “Nuovi spazi per le attività” Leggi anche: Scuole senza palestra, conclusi i lavori in 20 istituti della provincia di Chieti: nuovi spazi per l’attività sportiva Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte...