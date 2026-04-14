Taglio del nastro dopo un anno di lavori | la palestra scolastica è finalmente realtà

Dopo un anno di lavori, è stata inaugurata ufficialmente la nuova palestra della scuola primaria

CAROVIGNO - Un anno esatto dopo l'avvio del cantiere, ieri, lunedì 13 aprile, la palestra scolastica della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di Carovigno è stata ufficialmente inaugurata e restituita alla comunità. Un traguardo atteso con trepidazione da alunni, insegnanti e famiglie, che da.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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