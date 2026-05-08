Dopo la visita a Pompei, il Papa Leone XIV si è spostato a Napoli, dove ha assistito alla tradizionale cerimonia del sangue di San Gennaro. Durante la giornata, è stato organizzato un incontro con la madre di un bambino di nome Domenico. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e il divieto di transito con la papamobile nel centro cittadino, in particolare in piazza Plebiscito.

Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale, che si concentrerà in dieci ore, di Papa Leone XVI. Al mattino a Pompei si è tenuta la Santa Messa e la Supplica alla Madonna, presiedute dal Santo Padre. A Napoli è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Per l'occasione il Comune di Napoli ha istituito uno speciale dispositivo di traffico, con divieti di sosta e di accesso a partire dall'alba. Sono state potenziate, inoltre, le corse dei mezzi pubblici rafforzando i servizi ferroviari sin dalla notte. In piazza del Plebiscito il momento clou della visita partenopea di Leone XVI: l'incontro con i fedeli arrivati da parrocchie, movimenti ecclesiali e associazioni di tutta l'Arcidiocesi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dopo la visita a Pompei il Papa Leone XIV a Napoli: il sangue di San Gennaro e l'incontro con la mamma del piccolo Domenico

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