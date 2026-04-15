Aryna Sabalenka ha condiviso le esperienze maturate durante gli allenamenti con alcuni tra i principali giocatori del circuito ATP. Ha spiegato di aver appreso diversi aspetti tecnici e tattici lavorando con Djokovic e Sinner, due atleti riconosciuti per le loro capacità in campo. Sabalenka ha descritto come queste sessioni abbiano contribuito a migliorare il suo gioco e la sua comprensione delle strategie di partita.

"> Aryna Sabalenka e il potere degli allenamenti con i top player ATP. Aryna Sabalenka, una delle stelle più in vista del tennis femminile, ha trascorso l’ultimo anno intensificando i suoi allenamenti con alcuni dei più grandi nomi del tennis maschile. Tra i tanti, ha avuto il privilegio di condividere il campo da tennis con giocatori come Novak Djokovic e Jannik Sinner. Queste esperienze non solo hanno arricchito il suo bagaglio tecnico, ma l’hanno anche fortificata fisicamente. Recentemente, Sabalenka ha menzionato come i suoi allenamenti da preparazione a Wimbledon, dove ha colpito palline con Sinner, Djokovic e Carlos Alcaraz, siano stati fondamentali per la sua corsa verso le semifinali del torneo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aryna Sabalenka rivela le lezioni apprese da Djokovic e Sinner durante gli allenamenti.

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