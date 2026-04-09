Progettare la materia | un concorso internazionale che valorizza il talento dei giovani designer tra innovazione e sostenibilità
Un concorso internazionale si svolge a Pesaro nel mese di aprile 2026, concentrandosi sulla progettazione della materia. L’obiettivo è mettere in luce il talento di giovani designer, favorendo un confronto tra innovazione e sostenibilità. La competizione coinvolge anche il settore industriale, materiali e tecnologie, creando un collegamento diretto tra i partecipanti e il mondo produttivo. Si tratta di un’occasione per valorizzare le capacità creative e tecniche dei partecipanti.
Pesaro, Aprile 2026 Valorizzare il talento dei giovani designer e metterlo in relazione con l'industria, i materiali e l'innovazione tecnologica. È questo l'obiettivo di Biesse International Design Award, il concorso internazionale promosso da Biesse in collaborazione con POLI.design, rivolto a studenti, neolaureati e giovani professionisti italiani e internazionali. Il concorso invita a sviluppare progetti di arredo per spazi residenziali, commerciali e pubblici, capaci di coniugare qualità del design, funzionalità, sostenibilità e conoscenza dei processi produttivi. Al centro dell'iniziativa c'è la volontà di offrire ai partecipanti un'occasione concreta di confronto con le sfide reali della progettazione contemporanea. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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É tempo di progettare il nostro posto … che alberi piantare, dove coltivare, come gestire l’acqua e le pioggie, come e dove costruire, studiare a fondo il terreno per valorizzarlo con rispetto, RIGENERARLO e tanto altro! Per adesso sono schizzi preparatori - facebook.com facebook