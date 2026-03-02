Donne che parlano di Donne Trevi celebra il talento femminile

A Trevi si tiene la seconda edizione del Premio Beata Maria Luisa Prosperi, organizzato dalla Fondazione Prosperi di Castagnola e dal Comune. L’evento si focalizza sulla promozione di donne che si distinguono nei settori civili, culturali e sociali, mettendo in evidenza il loro contributo. La cerimonia celebra il talento femminile attraverso il riconoscimento di figure che si sono distinte in diverse attività.

L'edizione, intitolata "Donne che parlano di Donne", si terrà domenica 8 marzo alle ore 18:00 nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco a Trevi. Conduzione e madrina dell'evento La serata sarà condotta da Isabella Burganti, assessore alla Cultura del Comune di Trevi, figura di riferimento per la promozione culturale del territorio. Madrina dell'evento sarà l'attrice Lucrezia Lucchetti, presenza artistica capace di unire sensibilità, eleganza e attenzione ai temi femminili. La serata sarà arricchita dagli interventi poetici di Lolita Rinforzi, che offriranno momenti di riflessione e intensità emotiva.