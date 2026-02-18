L' amicizia sui social lo scambio di messaggi via chat l' invio delle foto nude e poi il ricatto sessuale online | denunciato 50enne per sextortion

Un uomo di 50 anni, coinvolto in un caso di sextortion, è stato denunciato dai carabinieri di Parma Oltretorrente. La vicenda è nata da una relazione online, iniziata con messaggi e scambi di foto via chat. Dopo aver ricevuto immagini intime, l’uomo ha minacciato di diffonderle, costringendo la vittima a pagare una somma di denaro. L’indagine, durata mesi, ha portato alla scoperta di questa estorsione digitale e alla successiva denuncia.

La vittima è un giovane parmigiano. L’indagato avrebbe creato un finto profilo social femminile e ricattato la vittima per una foto L'operazione è il frutto di un'indagine accurata che ha permesso ai Carabinieri di ricostruire, passo dopo passo, quella che è risultata essere una trappola, un caso di "sextortion". La vicenda è iniziata alla fine di gennaio, quando un giovane parmigiano ha ricevuto una richiesta di amicizia su un social network da una ragazza che non aveva mai visto in precedenza. Ma a celarsi dietro al profilo di quella ragazza, in realtà c’era un’altra persona, pronta a tutto pur di racimolare in fretta quanto più denaro possibile ed è quel punto che è scattata la trappola.🔗 Leggi su Parmatoday.it

