Riserve di sangue e plasma Avis Cascina fa la sua parte con due donazioni al giorno

Avis Cascina ha organizzato due sessioni di donazione al giorno, rispondendo alla crescente richiesta di sangue e plasma. La decisione deriva dalla necessità di garantire scorte sufficienti per le emergenze locali. Durante l’evento, decine di cittadini si sono presentati per contribuire con un gesto semplice ma fondamentale. La partecipazione si è concentrata soprattutto tra i residenti della zona, che hanno dimostrato sensibilità e solidarietà. La collaborazione con il circolo Arci ha facilitato questa iniziativa.

L'importanza di donare: un gesto semplice, ma capace di salvare una vita. Si è svolta venerdì 20 febbraio, al Circolo Arci di via Nazario Sauro, la 68esima assemblea degli associati di Avis Comunale Cascina. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i dati dell'attività 2025 e è stato approvato il bilancio annuale. I 406 soci hanno effettuato complessivamente 684 donazioni, di cui 444 di sangue intero e 240 donazioni tra plasma e piastrine. I lavori sono stati aperti dalla relazione introduttiva del Presidente di Avis Cascina, Giampaolo Tordini, che ha ripercorso con orgoglio le numerose attività svolte nel 2025.