Crédit Agricole Italia sostiene Roncadin con un finanziamento da 20 milioni di euro

Crédit Agricole Italia ha concesso un prestito di 20 milioni di euro a Roncadin S.p.A., collegato a obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Il finanziamento è stato erogato sotto forma di un ESG Linked Loan, una tipologia di prestito che lega le condizioni di pagamento a particolari indicatori di responsabilità sociale e ambientale. La somma è destinata a sostenere progetti aziendali in linea con questi obiettivi.

Crédit Agricole Italia ha erogato un ESG Linked Loan di 20 milioni di euro a favore di Roncadin S.p.A. SB, azienda di riferimento nel settore del frozen food di alta qualità. L’obiettivo è sostenere il piano di investimenti del Gruppo previsto per il quadriennio 2026-2029. La principale caratteristica del finanziamento è la presenza di un meccanismo di premialità collegato alla valutazione delle performance di sostenibilità, misurate periodicamente attraverso lo Score ESG. L’iniziativa si inserisce nella strategia di lungo periodo dell’istituto, volta a valorizzare le imprese che mantengono radici profonde nelle proprie comunità. Per Crédit Agricole Italia, sostenere Roncadin significa investire in un modello di business solido, familiare e lungimirante, capace di generare valore condiviso e occupazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Credit Agricole, l’utile netto consolidato si attesta a 797 milioni di euro: "L'Italia un mercato chiave"Crédit Agricole Italia ha diffuso i risultati al 31 dicembre 2025, da cui emerge un utile netto consolidato pari a 797 milioni di euro,... Crédit Agricole in Italia: utile netto a 1.402 milioni e oltre 6 milioni di clientiNel 2025 il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha conseguito un utile netto pari a 1. Temi più discussi: Crédit Agricole, Andrea Corradino confermato presidente del comitato territoriale ligure. C’è Bucchioni, entra Cristiano Ghirlanda; Occupazione: Confcommercio Andamento in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro; L’ultima ordinanza della Corte di Cassazione torna sul tema dei tassi soglia; Banco Bpm e il primo test della Legge Capital: sì al board uscente, no alle liste rivali. Crédit Agricole Italia, 20 milioni di euro per la crescita di RoncadinCrédit Agricole Italia ha erogato un finanziamento ESG Linked Loan di 20 milioni di euro a favore di Roncadin S.p.A. SB, azienda di riferimento nel settore del frozen food di alta qualità con l’obiett ... bluerating.com Crédit Agricole in Italia, utili a 816 milioniNel primo semestre del 2025 il Gruppo ha acquisito 107mila nuovi clienti. Erogati 4,8 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese Il Gruppo Crédit Agricole in Italia chiude il primo semestre ... quotidiano.net Crédit Agricole Italia | Parma - facebook.com facebook