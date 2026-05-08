Donazione sangue domenica 10 maggio | l' appuntamento a San Vito dei Normanni

Domenica 10 maggio si svolgerà una raccolta di sangue a San Vito dei Normanni, promossa dall’Avis Comunale in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi. L’evento si terrà a partire dalle ore 8 e si inserisce nelle iniziative legate alla Festa della mamma. La donazione si svolgerà in un locale della città e sarà aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire.

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SAN VITO DEI NORMANNI - Nell’occasione della Festa della mamma, l’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica 10 maggio una raccolta di sangue, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, presso la sede dell'Asl Brindisi, in Viale.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Emergenza sangue, domenica all'insegna della raccolta a San Vito Dei NormanniSAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica... I riti della Settimana Santa a San Vito dei NormanniLa Pasqua è un momento di fede, ma è anche di tradizione o, meglio, di tradizioni che, nel tempo, sono divenute identità di un popolo.