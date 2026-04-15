Emergenza sangue domenica all' insegna della raccolta a San Vito Dei Normanni

Domenica 19 aprile 2026, l’Avis Comunale di San Vito dei Normanni organizza una giornata di raccolta sangue in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi. L’evento si svolgerà a partire dalle ore 8.00 nel centro della città, con l’obiettivo di incrementare le scorte di sangue disponibili. La procedura si svolgerà presso una struttura locale, aperta a tutti i donatori volontari.

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis Comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica 19 aprile 2026 una raccolta di sangue, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, presso Asl, Viale Onu.Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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