Tra l’8 e il 9 maggio si terrà a Mosca una tradizionale parata militare in occasione della celebrazione della vittoria sul nazifascismo. Nel frattempo, nella regione coinvolta nel conflitto tra Russia e Ucraina, sono stati segnalati lanci di droni e altre minacce militari. La situazione rimane tesa, con il rischio di ulteriori escalation nel periodo delle commemorazioni. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora confermato un cessate il fuoco tra le parti.

Il conflitto traRussia e Ucrainacontinua ad imperversare senza tregua seminando vittime e distruzione. Solo oggitrentuno droni ucrainisono stati lanciati su Mosca e altri347sono stati abbattuti stanotte sopra leregioni russe, il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar d’Azov. Raid non casuali che avvengono a due giorni dallaparata di Mosca per celebrare la vittoria sul nazifascismo. Proprio in occasione di questa ricorrenza è nata l’iniziativa russa, sostenuta anche dal presidente degli UsaDonald Trump, per uncessate il fuoco l’8 e il 9 maggio. Tuttavia, come dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo,Maria Zakharova,la reazione di Kiev non è stata quella sperata: “Questa iniziativa ha scatenato una reazionenervosa e isterica“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Russia-Ucraina: tra droni e minacce, in bilico un cessate il fuoco tra 8 e 9 maggio

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