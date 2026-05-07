Il Giro del Mito torna a Bagno di Romagna il 7 giugno per la sua seconda edizione, con una granfondo di ciclismo su strada. Il giorno precedente, sabato 6 giugno, si svolge una nuova prova dedicata al mondo off-road, una cicloturistica non competitiva che attraversa strade sterrate e zone boschive del Parco Nazionale. La manifestazione coinvolge appassionati di diverse discipline ciclistiche e si svolge in un'area naturale protetta.

Proprio tra un mese, domenica 7 giugno, torna a Bagno di Romagna, la granfondo di ciclismo Giro del Mito, mentre il giorno prima, sabato 6, la competizione apre le porte al mondo off-road e debutta la cicloturistica non competitiva lungo strade sterrate e boschi del Parco Nazionale. Siamo alla seconda edizione del Giro del Mito-ElectricLine, la granfondo cicloamatoriale che si sviluppa in gran parte all’interno delle Foreste Sacre del crinale tosco-romagnolo, organizzata da River22 Sporting Club, col patrocinio del Comune di Bagno di Romagna, Unione Comuni Valle Savio e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La prima edizione ha visto in sella e sui pedali 450 partecipanti provenienti da 12 regioni e 30 province italiane.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro del Mito, nella seconda edizione debutta la Gravel

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