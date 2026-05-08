Domenica 17 maggio si svolgerà nuovamente l'iniziativa culturale organizzata dall'Associazione Culturale “San Donato in Avane”. L'associazione, costituita ufficialmente all'inizio del 2023, aveva già svolto attività a livello amatoriale negli anni precedenti. L'evento rappresenta un momento di coinvolgimento per la comunità locale, che potrà partecipare a questa tradizionale iniziativa.

Arezzo, 8 maggio 2026 – Domenica 17 maggio torna l'attività dell'Associazione Culturale “ San Donato in Avane” che è stata costituita ufficialmente all'inizio del 2023, sebbene fosse operativa già da alcuni anni a livello amatoriale. Lo scorso 16 marzo è stato riconfermato l’intero Consiglio di Amministrazione che vede Presidente Piero Secciani, Vicepresidente Don Alessandro Righi (Parroco di Gaville), Segretario Adelmo Brogi e Tesoriere Piero Romanelli, oltre a tutti gli altri Consiglieri facenti parte della compagine dei soci fondatori dell’Associazione. In primis le due istituzioni comunali di Cavriglia e Figline-Incisa Valdarno nelle persone dei rispettivi Sindaci, oltre ai presidenti dei circoli sociali delle frazioni di Meleto V.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 17 maggio: torna l’iniziativa culturale Sulle orme di San Donato in Avane

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