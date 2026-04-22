Cortona torna Choralia | tre giorni di musica corale sulle orme di San Francesco

A Cortona torna l'evento Choralia, dedicato alla musica corale, che si svolgerà nell’arco di tre giorni. La manifestazione si svolge incentrata sulla figura di San Francesco e prevede diverse esibizioni di cori provenienti da varie zone. La kermesse si terrà in più location della città, coinvolgendo enti locali e gruppi musicali. L’organizzazione ha annunciato il programma ufficiale, con dettagli sugli appuntamenti e le esibizioni previste.

Arezzo, 22 aprile 2026 – . Dal 24 al 26 aprile un’edizione dedicata agli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia. Dal 24 al 26 april e 2026 la città di Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, rassegna dedicata alla musica corale che quest’anno assume un significato speciale. L’edizione 2026, intitolata “ Sulle orme di Francesco ”, è infatti dedicata agli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia, figura universale capace ancora oggi di ispirare spiritualità, arte e cultura. Il programma si aprirà venerdì 24 aprile alle ore 17 nel cortile di Palazzo Casali con “Il Cantico delle Creature”, un percorso musicale tra canti medievali provenienti da diverse tradizioni europee, eseguiti dal coro polifonico Cantoria Nova Romana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, torna Choralia: tre giorni di musica corale sulle orme di San Francesco Notizie correlate Choralia 2026 a Cortona: musica corale per gli 800 anni di San FrancescoDal 24 al 26 aprile 2026 Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, rassegna dedicata alla musica corale, promossa dalla Proloco Cortona Centro... Sulle orme di Francesco: concerto coraleGiunta alla sua terza edizione, la rassegna Seasons of Love prosegue ad Acquasparta con appuntamenti che intrecciano musica e valorizzazione del...