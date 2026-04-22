Torna Choralia | tre giorni di musica corale sulle orme di San Francesco
Da domani a domenica, la città di Cortona accoglierà la terza edizione di Choralia, una rassegna dedicata alla musica corale. L’evento si svolgerà dal 24 al 26 aprile e vedrà la partecipazione di diversi cori provenienti da varie parti. La manifestazione si tiene quest’anno in un momento particolare, senza specificare ulteriori dettagli. La città si prepara ad ospitare tre giornate di concerti e incontri musicali.
Dal 24 al 26 aprile la città di Cortona ospiterà la terza edizione di Choralia, rassegna dedicata alla musica corale che quest’anno assume un significato speciale. L’edizione 2026, intitolata “Sulle orme di Francesco”, è infatti dedicata agli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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