Dolci e lo strano messaggio la notte della visita al cimitero | Sì ho scritto ‘dai l’ultimo bacio alla tomba di Pamela’ perchè temevo per la mia vita

Nella notte del 18 marzo, poco prima delle 2, un uomo è stato ripreso da un video mentre si trovava all’esterno di un cimitero. Poco dopo aver lasciato il luogo, ha scritto un messaggio che recitava: “dai l’ultimo bacio alla tomba di Pamela”, spiegando di averlo fatto perché temeva per la propria vita. Il video e il messaggio sono al centro delle indagini in corso.

Notte del 18 marzo, pochi minuti prima delle 2. Data e orario sono quelli del video che colloca un uomo misterioso all’esterno del cimitero di Strozza. Quell’uomo si avvicina al cancello, senza entrare. Muove qualche passo verso destra, garantendosi una visuale potenzialmente migliore sul loculo di Pamela Genini, che sta alla sua sinistra. Quell’uomo, non è più un mistero, è Francesco Dolci, ripreso sei volte dalle telecamere del cimitero nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla scoperta della profanazione, mentre sembra controllare in modo quasi ossessivo il loculo. La notte del 18 marzo, pochi minuti prima delle 2, come riportato questa mattina da Bergamonews, Francesco Dolci invia un messaggio dal suo cellulare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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