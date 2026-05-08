Dolci e lo strano messaggio d’addio a Pamela la notte fuori dal cimitero Lui | Non ho paura sono innocente

Nella notte tra il 18 e il 19 marzo, poco prima delle 2, un uomo è stato ripreso da una telecamera mentre si trovava fuori dal cimitero di Strozza. Le immagini mostrano un messaggio scritto con dolci, accompagnato da una frase che afferma: “Non ho paura, sono innocente”. La scena si svolge in un orario insolito e ha attirato l’attenzione di chi sta seguendo il caso.

Notte del 18 marzo, pochi minuti prima delle 2. Data e orario sono quelli del video che colloca un uomo misterioso all’esterno del cimitero di Strozza. Quell’uomo si avvicina al cancello, senza entrare. Muove qualche passo verso destra, garantendosi una visuale potenzialmente migliore sul loculo di Pamela Genini, che sta alla sua sinistra. Quell’uomo, non è più un mistero, è Francesco Dolci, ripreso sei volte dalle telecamere del cimitero nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla scoperta della profanazione, mentre sembra controllare in modo quasi ossessivo il loculo. La notte del 18 marzo, pochi minuti prima delle 2, Francesco Dolci invia un messaggio dal suo cellulare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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