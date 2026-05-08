Dolci e il messaggio la notte della visita al cimitero | Sì ho scritto ‘dai l’ultimo bacio alla tomba di Pamela’ perchè temevo di essere ucciso

Nella notte del 18 marzo, un uomo ha inviato un messaggio a un suo amico in cui scriveva di aver scritto “dai l’ultimo bacio alla tomba di Pamela” e aggiungeva di averlo fatto perché aveva paura di essere ucciso. L’uomo, identificato come Francesco Dolci, ha confermato che il messaggio era stato inviato per timore per la propria incolumità. La vicenda si concentra sulla motivazione dietro quel messaggio e sulle circostanze in cui è stato scritto.

“Sì, ho scritto quel messaggio perché temevo per la mia vita, temevo di essere ucciso”. Così Francesco Dolci spiega il messaggio inviato la notte del 18 marzo a un suo contatto molto stretto. “Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela”, scrive all’1 e 49 minuti fuori dal cimitero di Strozza, in quei giorni chiuso per lavori. L’ipotesi degli investigatori è che Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e furto, si trovasse lì proprio per controllare che i lavori non avessero interessato il loculo di Pamela. Cinque giorni dopo, il 23 marzo, gli addetti alle pompe funebri scoprirono la profanazione: la bara violata, la testa tagliata e portata via.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il messaggio di Francesco Dolci all'avvocata la notte della visita al cimitero: «Dai un ultimo bacio alla tomba di Pamela» x.com