Sinner-Mensik | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner affronta Jakub Mensik nei quarti di finale dell’Atp 500 di Doha, causa la sua vittoria convincente contro un avversario difficile nel turno precedente. La partita si gioca oggi, giovedì 19 febbraio, e sarà trasmessa in diretta sia in tv che online. Sinner, che ha dimostrato grande determinazione durante il torneo, cerca di raggiungere le semifinali per la seconda volta consecutiva. I tifosi italiani seguiranno con attenzione questa sfida, che promette emozioni e colpi spettacolari sul cemento qatariota.

(Adnkronos) – Jannik Sinner di nuovo protagonista a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista azzurro sfida il ceco Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 qatariota. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto all'esordio nel torneo un altro ceco, Tomas Machac, e agli ottavi l'australiano Alexei Popyrin, superato in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. La sfida tra Sinner e Mensik è in programma oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 19.30 circa. I due tennisti non si sono mai affrontati prima in carriera, con quello di Doha che sarà quindi il loro primo incrocio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

