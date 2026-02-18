Sinner-Popyrin | orario precedenti e dove vederla in tv

Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin si svolge mercoledì 18 febbraio a Doha, dove il tennista italiano cerca di avanzare ulteriormente nel torneo ATP 500. La partita, trasmessa in diretta televisiva e in streaming, si gioca dopo che Sinner ha vinto le sue ultime due sfide contro Popyrin nei passati incontri. Il confronto si terrà sul campo centrale alle ore 14:00 locali, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire il match in prima fila.

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Doha. Sinner è reduce dall'esordio vincente contro il ceco Tomas Machac, battuto nettamente in due set 6-1, 6-4 al'esordio nel torneo qatariota, che ha segnato il suo rientro dopo la semifinale persa contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. La sfida tra Sinner e Popyrin è in programma oggi, mercoledì 18 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

