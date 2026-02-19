Sinner eliminato dall' Atp di Doha ko in tre set contro Mensik | perchè ha perso e come cambia il ranking

Jannik Sinner è stato eliminato dall’ATP di Doha dopo aver perso contro Jakub Mensik nei quarti di finale. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-7, 6-2, 3-6, segnando una battuta d’arresto per il tennista italiano. Sinner ha commesso troppi errori e ha avuto difficoltà a mantenere la concentrazione nei momenti decisivi. La sconfitta influisce sul suo ranking mondiale, che potrebbe scendere di qualche posizione. La sua prossima sfida si avvicina già con altri tornei pronti ad accoglierlo.

Jannik Sinner crolla incredibilmente a Doha nei quarti di finale contro Jakub Mensil. Il numero due del mondo si scioglie e va ko in 3 set (6-7, 6-2, 3-6) mostrando grandi difficoltà. Atp Doha, Sinner eliminato a sorpresa: Mensik vince al terzo set e vola in semifinale. Sinner eliminato dall'Atp di Doha, ko in tre set contro Mensik: perchè ha perso e come cambia il ranking. Ha del clamoroso l'eliminazione di Jannik Sinner, che esce ai quarti dell'Atp Doha, eliminato dal numero 16 del mondo Jakub Mensik, enfant prodige del tennis ceco, che si esalta contro l'azzurro.