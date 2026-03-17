Durante le riprese della serie Rocco Schiavone ad Aosta, l’attore Marco Giallini si è infortunato gravemente a una gamba, causando la sospensione delle riprese. La produzione ha interrotto le riprese in seguito all’incidente, che ha coinvolto il protagonista del cast. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle condizioni attuali dell’attore.

Paura per Marco Giallini, protagonista della serie Rocco Schiavone, che si è infortunato gravemente a una gamba durante le riprese ad Aosta. L’attore è stato trasportato in ospedale e operato, mentre la produzione della fiction Rai è stata costretta a fermarsi. Un imprevisto che potrebbe avere ripercussioni sul calendario della nuova stagione. L’incidente ad Aosta. L’incidente è avvenuto ad Aosta, dove Giallini si trovava per girare la settima stagione di Rocco Schiavone. Secondo le prime ricostruzioni, l’attore sarebbe caduto in piazza Chanoux poco dopo essere uscito dall’hotel in cui alloggiava. A seguito della caduta, Giallini ha riportato una frattura al femore ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Parini di Aosta, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Marco Giallini, incidente sul set: stop alle riprese di Rocco Schiavone. Cosa è successo

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