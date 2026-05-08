Djokovic disastro a Roma | è fuori Ma il suo gesto spiazza tutti cosa fa
Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, un risultato inatteso per il campione serbo. Durante la partita, ha compiuto un gesto che ha sorpreso gli spettatori presenti in campo. La sconfitta rappresenta un brusco stop per il tennista, che ha incassato la prima battuta d’arresto nel torneo romano. La sua uscita si aggiunge alle altre sorprese di questa edizione.
Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il campione serbo, 24 volte vincitore di tornei del Grande Slam, si è arreso in tre set al giovane qualificato croato Dino Prizmic, numero 79 del ranking ATP, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 dopo due ore e un quarto di gioco. Nonostante la sconfitta inattesa, Djokovic ha lasciato il Centrale del Foro Italico con un gesto di grande classe e fair play. Invece di dirigersi subito negli spogliatoi, come spesso avviene dopo una sconfitta, il 38enne serbo si è fermato in campo per dedicare del tempo ai suoi tifosi, in particolare ai tanti bambini presenti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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