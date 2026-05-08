Djokovic disastro a Roma | è fuori Ma il suo gesto spiazza tutti cosa fa

Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, un risultato inatteso per il campione serbo. Durante la partita, ha compiuto un gesto che ha sorpreso gli spettatori presenti in campo. La sconfitta rappresenta un brusco stop per il tennista, che ha incassato la prima battuta d’arresto nel torneo romano. La sua uscita si aggiunge alle altre sorprese di questa edizione.

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