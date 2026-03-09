Questa sera Novak Djokovic affronta Aleksandar Kovacevic nel torneo di Indian Wells. La partita è valida per la conquista degli ottavi di finale del master 1000. Djokovic si presenta in campo con l’obiettivo di proseguire la sua corsa nel torneo. La sfida si svolge sul campo principale del torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Novak Djokovic oggi incontra lo statunitense Aleksandar Kovacevic in una partita dove in palio c’è il passaggio agli ottavi nel master 1000 di Indian Wells. In realtà si tratta di un derby tra serbi dato che l’avversario di Nole ha il padre che proviene dalla repubblica che ha come capitale Belgrado, mentre la madre è bosniaca. Comunque stiano le cose l’inossidabile fuoriclasse è favorito in un torneo dove Djokovic ha alzato per cinque volte il trofeo, anche se negli ultimi 10 anni è sempre tornato a casa a bocca asciutta. "Nel tennis puoi sempre scegliere se guardare le cose dal lato positivo o da quello negativo - ha spiegato Nole dopo la vittoria contro Majchrzak-. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Questa sera Nole in campo contro Kovacevic. Djokovic si conferma il totem di Indian Wells

