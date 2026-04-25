Tennis | Primucci travolge Fumagalli e punta al Foro Italico

Durante la tappa open di Reggio Emilia, Leonardo Primucci ha vinto contro Filiberto Fumagalli con il punteggio di 6-2, 6-3. La partita si è svolta in modo regolare, con Primucci che ha conquistato i punti chiave nei due set. La vittoria consente al tennista di avvicinarsi alla qualificazione per il torneo del Foro Italico.

? Cosa sapere Leonardo Primucci batte Filiberto Fumagalli 6-2 6-3 nella tappa open di Reggio Emilia.. Il successo garantisce 200 punti per la classifica pre-qualificazioni Internazionali d'Italia 2027.. Il giovane talento anconetano Leonardo Primucci ha conquistato la tappa open di Reggio Emilia delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia battendo Filiberto Fumagalli per 6-2, 6-3. La vittoria del mancino classe 2003 rappresenta un tassello fondamentale nel lungo percorso organizzato dalla FITP che si protrae per quasi un anno intero. Attraverso questa tappa, Primucci si è garantito un importante accumulo di punti nella classifica cumulativa delle pre-qualificazioni IBI 2026-27, una corsa che dalle province punta dritta verso la conclusione al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: Primucci travolge Fumagalli e punta al Foro Italico Notizie correlate Tennis, il Foro Italico torna in chiaro: un match al giorno su Tv8L’attesa per i appassionati di tennis si è finalmente conclusa con l’annuncio che Tv8 trasmetterà una partita al giorno in chiaro degli... Foro Italico: 160 milioni per coprire il tennis e creareIl Foro Italico si trasforma: un investimento di 160 milioni di euro per coprire il centrale del tennis e creare un parco urbano da 20 ettari. Approfondimenti e contenuti Tennis. Primucci trionfa al Cere e vola al Foro ItalicoLeonardo Primucci si impone al Cere nel singolare open delle pre-qualificazioni agli Internazionali d’Italia e stacca il pass per ... ilrestodelcarlino.it Primucci chiude i conti e intravede il Foro ItalicoIl mancino anconetano ha vinto la tappa open di Reggio Emilia, prequalificazioni degli Internazionali. Il successo vale 200 punti, un segnale forte per la classifica. sport.quotidiano.net