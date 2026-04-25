Tennis | Primucci travolge Fumagalli e punta al Foro Italico

Da ameve.eu 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la tappa open di Reggio Emilia, Leonardo Primucci ha vinto contro Filiberto Fumagalli con il punteggio di 6-2, 6-3. La partita si è svolta in modo regolare, con Primucci che ha conquistato i punti chiave nei due set. La vittoria consente al tennista di avvicinarsi alla qualificazione per il torneo del Foro Italico.

? Cosa sapere Leonardo Primucci batte Filiberto Fumagalli 6-2 6-3 nella tappa open di Reggio Emilia.. Il successo garantisce 200 punti per la classifica pre-qualificazioni Internazionali d'Italia 2027.. Il giovane talento anconetano Leonardo Primucci ha conquistato la tappa open di Reggio Emilia delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia battendo Filiberto Fumagalli per 6-2, 6-3. La vittoria del mancino classe 2003 rappresenta un tassello fondamentale nel lungo percorso organizzato dalla FITP che si protrae per quasi un anno intero. Attraverso questa tappa, Primucci si è garantito un importante accumulo di punti nella classifica cumulativa delle pre-qualificazioni IBI 2026-27, una corsa che dalle province punta dritta verso la conclusione al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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