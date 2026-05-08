Ditonellapiaga a L’Aquila | concerto gratuito al Canadà per il Coolture Fest

La cantante italiana si esibirà gratuitamente al canadà di L’Aquila durante il Coolture Fest. Prima dell’artista principale, saliranno sul palco alcuni musicisti locali provenienti dalla regione dell’Abruzzo. La serata mette in relazione la musica proveniente da Sanremo con le radici culturali e musicali della zona. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel programma della manifestazione dedicata alla promozione artistica e culturale locale.

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? Punti chiave Chi sono gli artisti abruzzesi che apriranno la serata al Canadà?. Come si collega la produzione di Sanremo alle radici dell'Abruzzo?. Cosa accadrà nel campus universitario prima del concerto di Ditonellapiaga?. Perché L'Aquila è stata scelta come tappa d'inizio del tour?.? In Breve Apertura ore 19 con gruppi emergenti abruzzesi prima del concerto principale.. Evento parte dal centro polifunzionale Canadà nell'ambito di L'Aquila Capitale 2026.. Marica Schiavone coordina l'iniziativa per integrare università e cittadinanza locale.. Produzione del brano Sanremo coinvolge il musicista Edoardo Ruzzi di Loreto Aprutino.. Il 26 maggio alle ore 21 la cantautrice Ditonellapiaga porterà il suo tour estivo 2026 presso gli spazi esterni del Centro polifunzionale Canadà ad L’Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ditonellapiaga a L’Aquila: concerto gratuito al Canadà per il Coolture Fest Notizie correlate Ditonellapiaga live al Locus festival: concerto gratuito ad AlberobelloSabato 4 luglio 2026 il Locus festival fa ritorno nel cuore fiabesco di ALBEROBELLO (BA), tra quei trulli che proprio quest’anno festeggiano il... NoKings, Ditonellapiaga canterà al concerto gratuito contro la guerra a RomaC'è anche Ditonellapiaga nella lista delle artiste che prendono parte alla mobilitazione di No Kings Italia per il 27 e il 28 marzo al concerto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: DITONELLAPIAGA IN CONCERTO ALL’AQUILA: AL CENTRO CANADÀ DEBUTTA TOUR ESTIVO PER COOLTURE FEST ADSU; Concerto di Ditonellapiaga al Coolture Fest: il tour estivo parte dall’Aquila con una serata di musica e creatività all’insegna dell’incontro tra studenti e città; Passaggio del Giro d’Italia in Provincia di Isernia. Riunito in Prefettura ad Isernia il comitato provinciale ordine e sicurezza.; L’AQUILA CITTÀ DEL PANE: DOMANI PRIMO GIORNO CON OLTRE 60 PANIFICATORI DA TUTTO IL PAESE. DITONELLAPIAGA IN CONCERTO ALL’AQUILA: AL CENTRO CANADÀ DEBUTTA TOUR ESTIVO PER COOLTURE FEST ADSUL’AQUILA – Serata di grande musica all’Aquila con il concerto gratuito di Ditonellapiaga, in programma il prossimo 26 maggio, a partire dalle 21, negli spazi esterni del Centro polifunzionale Canadà. abruzzoweb.it DITO NELLA PIAGA - 26 MAGGIO - COPPITO In occasione del COOLture Fest, promosso da @adsulaquila_ , Martedì 26 Maggio @ditonellapiaga si esibirà per tutti gli studenti di UnivAQ e non Una chiusura di fine anno con il “botto”, grazie ad un calendar - facebook.com facebook