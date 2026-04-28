Ditonellapiaga live al Locus festival | concerto gratuito ad Alberobello
Sabato 4 luglio 2026, il Locus festival torna ad Alberobello, nel cuore dei trulli patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La serata prevede un concerto gratuito della cantante Ditonellapiaga, che si esibirà in uno degli eventi principali della rassegna musicale. La location scelta è il centro storico di Alberobello, una delle mete più visitate della regione, nota per le sue case a forma di cono.
Sabato 4 luglio 2026 il Locus festival fa ritorno nel cuore fiabesco di ALBEROBELLO (BA), tra quei trulli che proprio quest’anno festeggiano il trentennale dell'ingresso nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Protagonista di questo appuntamento di piazza a ingresso gratuito è DITONELLAPIAGA.🔗 Leggi su Baritoday.it
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