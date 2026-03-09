NoKings Ditonellapiaga canterà al concerto gratuito contro la guerra a Roma
Il 27 e il 28 marzo a Roma si terrà un concerto gratuito organizzato da No Kings Italia, con la partecipazione di vari artisti. Tra questi c’è anche Ditonellapiaga, che si esibirà durante gli eventi. L’iniziativa mira a promuovere un messaggio contro la guerra e coinvolge diversi musicisti italiani. La manifestazione si svolge in città, attirando pubblico e attenzione sui temi trattati.
C'è anche Ditonellapiaga nella lista delle artiste che prendono parte alla mobilitazione di No Kings Italia per il 27 e il 28 marzo al concerto gratis a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
