NoKings Ditonellapiaga canterà al concerto gratuito contro la guerra a Roma

Il 27 e il 28 marzo a Roma si terrà un concerto gratuito organizzato da No Kings Italia, con la partecipazione di vari artisti. Tra questi c’è anche Ditonellapiaga, che si esibirà durante gli eventi. L’iniziativa mira a promuovere un messaggio contro la guerra e coinvolge diversi musicisti italiani. La manifestazione si svolge in città, attirando pubblico e attenzione sui temi trattati.