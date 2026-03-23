«Stiamo rispettando gli impegni presi con gli italiani in campagna elettorale e dando attuazione al programma di governo. Avevamo assunto l’impegno di presentare una riforma della giustizia, e lo abbiamo fatto. Gli italiani si sono espressi in senso contrario, e ne prendiamo atto con rispetto». Così a LaPresse il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, dopo il risultato del referendum. «Continueremo a portare avanti quella che per noi è una vera rivoluzione: rispettare, fino in fondo, il programma di governo», sottolinea. Un esito del referendum che «viviamo con grande serenità», ribadisce Fazzolari, all’Ansa perché era «parte del programma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fazzolari sull’esito del referendum: “Rispettiamo il voto degli italiani. Nell’incertezza si sceglie lo status quo”

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