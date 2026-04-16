È stato pubblicato il trailer del film “E i figli dopo di loro”, un racconto di formazione previsto nelle sale italiane. La storia si svolge durante quattro estati degli anni ’90 e vede tre adolescenti confrontarsi con le prime esperienze amorose e le sfide di pianificare il proprio futuro. L’ambientazione è una periferia francese, dove le difficoltà sono palpabili e non mancano ostacoli.

Lungo quattro estati negli anni ’90, tre adolescenti affrontano i primi turbamenti dell’amore e la complessità di costruire il proprio futuro sull’eredità dei genitori, in una periferia francese che non concede sconti. Accompagnato da una colonna sonora ricca di riferimenti dell’epoca, E i figli dopo di loro, scritto e diretto dai gemelli francesi Ludovic e Zoran Boukherma, arriva al cinema dal 14 maggio 2026 con Fandango Distribuzione. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicolas Mathieu, vincitore nel 2018 del prestigioso? Prix Goncourt e pubblicato in Italia da Marsilio Editori, il film è stato presentato in concorso all’ 81. Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia (2024) dove il protagonista Paul Kircher ha vinto il Premio Mastroianni?per l’interpretazione.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer di “E i figli dopo di loro”, un racconto di formazione in arrivo nelle sale italiane

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