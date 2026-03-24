HBO Max svela il trailer ufficiale di “ GINA LOLLOBRIGIDA. DIVA CONTESA ”, la prima docu-serie originale italiana della piattaforma, che debutterà in esclusiva venerdì 3 aprile 2026, tre episodi disponibili integralmente in binge. La docu ricostruisce il vero “caso Gina Lollobrigida”, l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. Ripercorre la vita della grande diva del cinema internazionale – attrice, fotografa, scultrice, pittrice, simbolo di indipendenza – fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario (stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con fondi forse nascosti a Panama). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Gina Lollobrigida: Diva contesa” – disponibile il trailer ufficiale della serie in arrivo su HBO Max

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