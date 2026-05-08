Per la prima volta, il tasso di dispersione scolastica in Italia si attesta sotto la media europea. I dati ufficiali indicano una diminuzione rispetto agli anni precedenti, con una percentuale che si aggira intorno a un livello più basso rispetto alla media dei paesi dell’Unione. La riduzione interessa principalmente le regioni del centro e del nord, mentre alcune zone del sud continuano a mostrare valori più elevati.

L'Italia registra per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. I dati recentemente pubblicati da EUROSTAT relativi al 2025 sulla dispersione scolastica in Europa sono estremamente positivi per il nostro Paese. L'Italia si attesta all'8,2%, al di sotto della media UE del 9,1%, con risultati migliori rispetto a Paesi come la Germania, al 13,1%, e la Finlandia, al 9,9%. Si conferma addirittura superato con 5 anni di anticipo l'obiettivo europeo di un tasso di dispersione del 9% entro il 2030. Il dato assume particolare rilievo proprio grazie al raffronto internazionale: mentre in Italia la dispersione scolastica è in netta diminuzione, in altri Paesi europei, a iniziare dalla Germania, si osserva una tendenza opposta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dispersione scolastica per la prima volta sotto la media europea

Notizie correlate

Leggi anche: Dispersione scolastica Italia all’8,2%, sotto la media UE. Valditara: “Restituite prospettive a mezzo milione di giovani”

Disagio giovanile e dispersione scolastica, il Governo rivendica i dati: “Svolta storica, dispersione scesa all’8,2%”Un miliardo di euro investito per colmare i divari territoriali, 18,5 milioni per il nuovo sportello psicologico nelle scuole e un dato ISTAT che...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Gli esiti del progetto Azionamenti, contro la dispersione scolastica; Simona Montesarchio: come combattiamo la dispersione scolastica; Valditara: La Campania batte la Germania sulla dispersione scolastica. Basta pessimismo, abbiamo imparato a conquistare il mondo con la bellezza; Dispersione scolastica: il problema nasce molto prima delle scuole superiori.

Scuola, dispersione scolastica per la prima volta sotto la media europeaL’Italia registra per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. I dati recentemente pubblicati da ... iltempo.it

Dispersione scolastica Italia all’8,2%, sotto la media UE. Valditara: Restituite prospettive a mezzo milione di giovaniL'Italia riduce la dispersione scolastica all'8,2% nel 2025, battendo la media europea in anticipo. Valditara celebra il risultato storico ... orizzontescuola.it

L'Italia registra per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. I dati recentemente pubblicati da EUROSTAT relativi al 2025 sulla dispersione scolastica in Europa sono estremamente positivi per il nostro Paese. L'Italia si atte facebook