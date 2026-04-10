Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica Valditara | per l’Italia risultati estremamente positivi
Una recente rilevazione dell'ISTAT sulla dispersione scolastica in Italia mostra un miglioramento significativo rispetto al passato. Dati pubblicati recentemente indicano che, dall'inizio del 2022, si sono registrati progressi evidenti nel ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente il percorso formativo. Il Ministero dell'Istruzione ha commentato i risultati definendoli estremamente positivi, sottolineando il trend in crescita rispetto agli anni precedenti.
"La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (“Elet – Early Leavers from Education and Training”) restituisce un quadro estremamente positivo sui progressi fatti nel nostro Paese dal 2022 a oggi con l'attuale Governo. In base ai dati ISTAT, la dispersione scolastica in Italia nel 2025 ha registrato l’8,2% (6,7% considerando soltanto gli studenti con cittadinanza italiana), un dato eccezionale che certifica un notevole miglioramento del trend: l’Italia, con ben 5 anni di anticipo, ha già superato l’obiettivo del 9% fissato da Agenda 2030 della UE. Nel 2020 il nostro Paese mancò l’obiettivo UE, fissato al 10%, registrando una dispersione scolastica del 14,2%, lontana oltre 4 punti percentuali rispetto al traguardo stabilito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all’8,2%. Valditara: “Risultato storico, ora focus sugli stranieri”
Studenti stranieri: dispersione scolastica implicita il doppio rispetto agli studenti italiani. I dati IstatTra i fattori analizzati nel Rapporto nazionale INVALSI 2025 emerge anche il ruolo del background migratorio negli apprendimenti scolastici.
Rilevazione ISTAT sulla dispersione scolastica, Valditara: Per l’Italia risultati estremamente positivi. Superato l’obiettivo di Agenda 2030 con 5 anni di anticipoLa rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersione scolastica in Italia (Elet – Early Leavers from Education and Training) restituisce un quadro ... corrieresalentino.it
L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo: dispersione scolastica crolla all’8,2%. Valditara: Risultato storico, ora focus sugli stranieriL’Italia inverte la rotta e lo fa con un anticipo sorprendente. Secondo la rilevazione ISTAT appena pubblicata sugli Early Leavers from Education and Training, il tasso di dispersione scolastica nel ... orizzontescuola.it