L’Italia vince la sfida Ue con 5 anni di anticipo | dispersione scolastica crolla all’8,2% Valditara | Risultato storico ora focus sugli stranieri

L’Italia ha raggiunto un record storico nel contrasto alla dispersione scolastica, che nel 2025 si attesta all’8,2%. Questi dati sono stati diffusi dall’ISTAT nell’ambito della rilevazione sugli

L’Italia inverte la rotta e lo fa con un anticipo sorprendente. Secondo la rilevazione ISTAT appena pubblicata sugli "Early Leavers from Education and Training", il tasso di dispersione scolastica nel nostro Paese è sceso nel 2025 a una quota record dell’8,2%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valditara su dispersione scolastica e istruzione tecnico-professionale: “La Puglia, con la Calabria e la Campania, è la regione che ha dato la risposta più entusiasta”A Poggiardo il Ministro Valditara elogia i successi di Agenda Sud contro la dispersione scolastica e la grande adesione pugliese ai nuovi istituti...

Agenda Nord, 290mila euro contro la dispersione scolastica: il ministro Valditara visita il modello RozzanoRozzano (Milano), 19 gennaio 2026 - Ottimo risultato per Agenda Nord nella lotta alla dispersione scolastica e per l’inclusione a Rozzano, dove sono...

Temi più discussi: Playoff Mondiali 2026: cosa succede se l'Italia perde contro la Bosnia?; Italia, niente Mondiali: sconfitta ai rigori in Bosnia; Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali); Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta, pareggio o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali).

Bosnia-Italia: cosa succede se l'Italia vince, perde o pareggiaÈ il giorno di Bosnia-Italia, oggi si decide il destino degli azzurri: cosa succede se la nazionale vince, perde o pareggia nel playoff. punto-informatico.it

L’Italia vince contro l’Irlanda del Nord 2 a 0. Gattuso: Andiamo a giocarci la finaleROMA – Quella di stasera era la prima partita dei playoff dei mondiali e l’Italia l’ha vinta due a zero contro l’Irlanda del Nord giocando a Bergamo. Un trionfo dopo due mesi di attesa. L’Italia vince ... dire.it

Mendoza (Argentina): Campioni del mondo! Ai mondiali Cijb l'Italia vince la medaglia d’oro nella specialità del gioco internazionale (sintesi tra i vari sport sferistici). La squadra composta da Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rin - facebook.com facebook

In Italia con i giovani non si vince lo Scudetto: il dato premia #Inter e #Napoli, bocciata la #Juventus x.com