Disney il Grande Reset | finisce l’era del Politically Correct per salvare il Regno Incantato
Recentemente, alcune fonti indicano che la Disney avrebbe deciso di abbandonare le politiche di sensibilità e inclusione che avevano caratterizzato le sue produzioni negli ultimi anni. La scelta sembra essere motivata dalla volontà di cambiare rotta e di preservare i propri contenuti tradizionali, in risposta alle critiche e alle tensioni legate alle strategie di comunicazione adottate in passato. Questa svolta potrebbe influenzare le future produzioni e le strategie aziendali del gruppo.
?C’è un momento, nel mondo degli affari così come nelle sceneggiature di successo, in cui bisogna decidere se affondare con la propria bandiera o cambiare rotta per evitare il naufragio, per la Disney, quel momento è arrivato ora. Dopo anni di una gestione spesso accusata di aver messo l’ideologia davanti alla narrazione, il colosso dell’animazione premuto il tasto “reset” Il peso di un’ideologia: un buco da un miliardo.?Negli ultimi anni, sotto la direzione di Bob Chapek, la parola d’ordine è stata una sola, inclusività! Una missione nobile sulla carta, che però si è scontrata con la dura realtà del mercato, ovvero che I fan, il vero cuore pulsante dell’universo Nerd, hanno risposto con il silenzio e le poltrone vuote.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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