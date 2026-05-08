Disney il Grande Reset | finisce l’era del Politically Correct per salvare il Regno Incantato

Recentemente, alcune fonti indicano che la Disney avrebbe deciso di abbandonare le politiche di sensibilità e inclusione che avevano caratterizzato le sue produzioni negli ultimi anni. La scelta sembra essere motivata dalla volontà di cambiare rotta e di preservare i propri contenuti tradizionali, in risposta alle critiche e alle tensioni legate alle strategie di comunicazione adottate in passato. Questa svolta potrebbe influenzare le future produzioni e le strategie aziendali del gruppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

?C’è un momento, nel mondo degli affari così come nelle sceneggiature di successo, in cui bisogna decidere se affondare con la propria bandiera o cambiare rotta per evitare il naufragio, per la Disney, quel momento è arrivato ora. Dopo anni di una gestione spesso accusata di aver messo l’ideologia davanti alla narrazione, il colosso dell’animazione premuto il tasto “reset” Il peso di un’ideologia: un buco da un miliardo.?Negli ultimi anni, sotto la direzione di Bob Chapek, la parola d’ordine è stata una sola, inclusività! Una missione nobile sulla carta, che però si è scontrata con la dura realtà del mercato, ovvero che I fan, il vero cuore pulsante dell’universo Nerd, hanno risposto con il silenzio e le poltrone vuote.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney, il Grande Reset: finisce l’era del “Politically Correct” per salvare il Regno Incantato Notizie correlate Leggi anche: Contro il «politically correct», università inglesi nel mirino Leggi anche: Jazz alla Sala Laudamo: sul palco Politically (S)Correct Trio