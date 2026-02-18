Jazz alla Sala Laudamo | sul palco Politically SCorrect Trio

Il Politically (S)Correct Trio si esibisce alla Sala Laudamo perché il festival jazz prosegue con un nuovo concerto giovedì 19 febbraio alle 21. Un gruppo che unisce radici classiche e sperimentazioni moderne, portando sul palco suoni ricercati e improvvisazioni sorprendenti. La serata promette di coinvolgere il pubblico con un mix di groove e melodie intense, in un ambiente intimo e accogliente.

Continua, giovedì 19 febbraio alle ore 21, la rassegna jazz alla Sala Laudamo. In concerto un quartetto che guarda alla tradizione per spingersi oltre. Un progetto, Politically (S)Correct Trio, che nasce dal dialogo tra radici jazzistiche e nuove direzioni sonore. Il risultato è una musica contaminata, attraversata dall'energia del jazz più elettrico e sostenuta da ritmi di chiara matrice soul. Un intreccio sonoro dinamico e contemporaneo, capace di coniugare ricerca, groove e libertà espressiva. 19 febbraio ore 21,00 sala Laudamo Messina Mortellaro Sam al piano Antonio Napolitano al contrabbasso, Marcello Nisi alla batteria