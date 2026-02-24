Il futuro delle case di riposo l' assessora Sansavini sull' Asp | Nessuna chiusura avanti con la valorizzazione

L’assessora Sansavini ha chiarito che l’Asp non chiuderà le case di riposo e continuerà a investire sulla loro valorizzazione. La decisione deriva dalla volontà di migliorare i servizi per gli anziani nelle strutture di Forlimpopoli, Predappio Alta, Rocca San Casciano, Dovadola e Terra del Sole. La strategia mira a potenziare le risorse e garantire assistenza di qualità. La discussione si concentra ora sulle nuove iniziative in programma per queste strutture.

C'è un impegno a valorizzare le 5 strutture residenziali dedicate agli anziani, dislocate nei comuni di Forlimpopoli, Predappio Alta, Rocca San Casciano, Dovadola e Terra del Sole. Lo ha assicurato in consiglio comunale l'assessora con delega al Welfare, Angelica Sansavini, rispondendo ad un question time del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Eros Brunelli sul futuro dell'Asp Forlivese. "Dopo due anni di perdite molto importanti, il 2025 è stato chiuso in pareggio e con un piccolissimo utile - ha rendicontato Sansavini, riportando alcuni dati emersi dall'assemblea dei soci dell'Asp riunitasi il 13 febbraio scorso -.