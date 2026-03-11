Progetti di vita per la disabilità Valente | Manfredonia comune virtuoso

Negli ultimi giorni si è parlato dei progetti di vita per la disabilità a Manfredonia, dove il sindaco ha definito il Comune come un esempio virtuoso. L'amministrazione ha illustrato le iniziative messe in campo per migliorare l'inclusione e il supporto alle persone con disabilità, evidenziando l'impegno della comunità locale. Non sono stati forniti dettagli specifici su programmi o risorse, ma l'attenzione generale si concentra sulla volontà di garantire maggiore supporto.

Nei giorni scorsi, in Consiglio comunale, mi è stata rivolta un'interrogazione riguardante i progetti di vita per le persone con disabilità, uno strumento previsto dalla normativa nazionale per costruire percorsi personalizzati di assistenza, inclusione e autonomia. Colgo l'occasione per offrire alcuni elementi di chiarezza su un tema importante, ma anche complesso. Il riferimento normativo principale è l'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, che riconosce alle persone con disabilità il diritto ad un progetto individuale, costruito insieme da Comune, ASL e altri servizi competenti. L'obiettivo è predisporre un piano personalizzato che tenga conto dei diversi ambiti della vita della persona – dalla scuola al lavoro, fino alla partecipazione sociale – attraverso una valutazione multidimensionale dei bisogni e delle potenzialità.