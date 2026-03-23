Disabilità e lavoro | a Vasto un modello concreto di inclusione tra istituzioni imprese e terzo settore

A promuovere l’incontro “Disabilità e lavoro – costruire l’ecosistema dell’inclusione” il Comune di Vasto e Autismo Abruzzo Aps Costruire un vero ecosistema dell’inclusione è possibile, ma solo attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, mondo sanitario, imprese e terzo settore. È questo il messaggio emerso con forza dall’incontro “Disabilità e lavoro – costruire l’ecosistema dell’inclusione”, promosso dal Comune di Vasto e Autismo Abruzzo Aps. In apertura, l’assessora alle Politiche Sociali, Anna Bosco, ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, ribadendo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere percorsi capaci di generare opportunità concrete per le persone con disabilità e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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