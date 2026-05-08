Domani a Milano si svolgeranno due eventi dedicati ai diritti degli animali: un corteo e un incontro pubblico. La manifestazione si terrà in diverse zone della città e coinvolgerà cittadini, attivisti e rappresentanti di associazioni. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla legge Brambilla, che riguarda la tutela degli animali, e promuovere un confronto aperto sui temi legati alla protezione animale.

Milano, 8 maggio 2026 – Un sabato a Milano dedicato ai diritti degli animali. Con due appuntamenti, strettamente collegati, promossi dal movimento culturale “La Coscienza degli animali” e dall' onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, con Enpa, Oipa, Lndc, Gaia Animali e Ambiente e una sessantina di associazioni animaliste. L'evento “Finalmente gli animali hanno i loro diritti. E prevede strumenti concreti per garantire una tutela rapida ed efficace. Il corteo e l'incontro pubblico. Il corteo partirà domani, sabato 9 maggio, alle 15 da piazza San Babila e proseguirà fino a Palazzo Reale (piazza del Duomo 12), dove alle 16 si terrà l'incontro pubblico del movimento “La Coscienza degli animali”, nella sala conferenze al primo piano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diritti degli animali e legge Brambilla, domani a Milano corteo e incontro pubblico

Notizie correlate

Leggi anche: Maxi corteo per i diritti degli animali, 50 associazioni in piazza a Milano: "Applicare le leggi con rigore"

Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per PasquaArezzo, 29 marzo 2026 – Attivisti per i diritti degli animali in difesa degli agnelli per Pasqua.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Animali da compagnia: le nuove norme UE per cani e gatti; A Como arriva il garante degli animali: potrà ricevere denunce, vigilare sui maltrattamenti e dialogare con le scuole; Maxi corteo per i diritti degli animali, 50 associazioni in piazza a Milano: Applicare le leggi con rigore; ENPA, DA GARIBALDI AD OGGI: 155 ANNI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Diritti degli animali e legge Brambilla, domani a Milano corteo e incontro pubblicoDue gli eventi in programma. Il corteo partirà domani alle 15 da piazza San Babila e proseguirà fino a Palazzo Reale, dove alle 16 si terrà l'incontro pubblico del movimento La Coscienza degli animal ... ilgiorno.it

Il Comune di Como cerca il nuovo Garante dei diritti degli animali: chi può candidarsiIl Comune di Como ha avviato la procedura per l’individuazione del Garante dei Diritti degli Animali del Comune di Como. Ecco quanto serve sapere. Requisiti di partecipazione La candidatura al ruolo d ... comozero.it

La giustizia non è distante: è accessibile a chi decide di informarsi, agire e far valere i propri diritti. Contattaci per una consulenza! www.studiolaudando.it Scrivici su WhatsApp: https://wa.me/393331474289 #giustizia #diritti #tutelalegale #avvocato #c - facebook.com facebook

L’ex membro dei Pac scrive alla Nazione: “Qui senza diritti, è giunta l’ora di aprire ai benefici. Da ergastolano mi spetterebbe una cella singola, anche per poter fare lo scrittore” x.com