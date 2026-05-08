Diretta gol Serie A LIVE | Torino-Sassuolo apre la 36ª giornata

La 36ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la partita tra Torino e Sassuolo. Le sfide vengono trasmesse in diretta, con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Sono disponibili sintesi, tabellini e approfondimenti sulle partite in corso. La giornata comprende diverse gare che si svolgono contemporaneamente, offrendo un quadro completo degli incontri in programma.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Torino, D’Aversa gasa l’ambiente: «Il derby è uno stimolo importante. I tifosi hanno apprezzato quanto fatto ma siamo ambiziosi e non vogliamo accontentarci» Il Napoli ritrova Di Lorenzo titolare: come sono andate le partite senza il capitano. Il bilancio azzurro non lascia dubbi Elezioni FIGC, il ministro Abodi sull’ineleggibilità di Malagò e sul futuro del calcio italiano.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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