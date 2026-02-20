Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Sassuolo-Verona apre la giornata
Il match tra Sassuolo e Verona ha aperto la giornata di Serie A 202526, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. La partita si è svolta al Mapei Stadium, dove i padroni di casa hanno dominato il primo tempo, segnando due gol. Verona ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa compatta. La sfida continua con molte aspettative per le prossime partite del campionato.
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata.
