Durante la 28esima giornata di Serie A, la partita tra Lazio e Sassuolo si è conclusa con la vittoria dei biancocelesti per 1-0, grazie a un gol di Maldini. La cronaca della partita, insieme a tabellino e moviola, è stata trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati una copertura completa dell’evento. La giornata ha visto anche altre sfide, tutte seguite live.

Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Milan Inter, Estupinan riapre la corsa scudetto e si riprende la sua stagione! Allegri decisivo (ancora) Sassuolo, parla Carnevali: «Grosso tecnico di grande qualità. Abbiamo inserito giocatori di qualità. Lo stadio vuoto.» Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Sassuolo 1-0, la sblocca Maldini

Articoli correlati

Diretta gol Serie A LIVE: la sblocca Solet, 1-0 Udinese SassuoloMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:...

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Torino Lazio 1-0, la sblocca Simeone

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Una selezione di notizie su Lazio Sassuolo

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT.

Lazio-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 28ª giornata i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano all'Olimpico i neroverdi di Fabio Grosso ... tuttosport.com

Lazio-Sassuolo diretta Serie A: segui il posticipo del lunedì all'Olimpico LIVEUltima partita quella tra Sarri e Grosso che chiude la 29ª giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

SERIE A | In campo il posticipo della 28ma giornata, Lazio-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com

Serie A, in campo Lazio-Sassuolo: Motta e Nzola titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risult - facebook.com facebook