Diretta gol Serie A LIVE | il Torino ribalta il Sassuolo

Durante la 36esima giornata di campionato di Serie A, si sono disputate diverse partite, tra cui quella tra Torino e Sassuolo. Il Torino è riuscito a ribaltare il risultato iniziale e ha vinto l’incontro. La giornata è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla cronaca, i risultati, le formazioni e le moviole delle varie partite in programma. Sono stati forniti anche i dettagli sui tabellini e le sintesi degli incontri.

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