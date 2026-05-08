Diretta gol Serie A LIVE | il Torino ribalta il Sassuolo

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 36esima giornata di campionato di Serie A, si sono disputate diverse partite, tra cui quella tra Torino e Sassuolo. Il Torino è riuscito a ribaltare il risultato iniziale e ha vinto l’incontro. La giornata è stata seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla cronaca, i risultati, le formazioni e le moviole delle varie partite in programma. Sono stati forniti anche i dettagli sui tabellini e le sintesi degli incontri.

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PULISIC entra e la RIBALTA: Torino-Milan 2-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

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