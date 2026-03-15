Nella 29esima giornata di Serie A, sono in corso diverse partite con aggiornamenti in tempo reale. Dallinga ha segnato il gol decisivo per il Sassuolo contro il Bologna, mentre il Pisa conduce contro il Cagliari. La cronaca, i risultati e la moviola delle sfide vengono trasmesse in diretta, offrendo un quadro completo delle partite in corso.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Dallinga decide Sassuolo Bologna, Pisa avanti contro il Cagliari

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